Verona, si ribalta autocisterna con 20mila litri di acido, l'intervento dei Vigili del Fuoco -video

L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì a Bovolone, in provincia di Verona. Un'autocisterna che trasportava un carico di 19mila litri di acido fosforico si è ribaltata quando il conducente è uscito di strada intorno alle ore 10 in via Spartidori. Fortunatamente l'autista del camion è uscito illeso dall'incidente, ma il carico trasportato necessitava di essere recuperato per essere utilizzato come concime.

Sono giunti sul posto i vigili del fuoco che si sono messi all'opera per effettuare il travaso dell'acido fosforico. All'operazione hanno lavorato una squadra di pompieri e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di Verona, in attesa dei colleghi di Mestre per svolgere la delicata operazione.

Squadre #vigilidelfuoco impegnate a Bovolone (VR) per il ribaltamento di un'autocisterna carica di 19.000 litri di acido fosforico: sul posto il nucleo NBCR di #Venezia per le operazioni di travaso del carico #17luglio

NBCR=Nucleare Biologico Chimico Radiologico pic.twitter.com/QltHsiy8yw — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 17, 2020

​Negli scorsi giorni i vigili del fuoco hanno operato nel siciliano, a Palermo, in seguito all'alluvione che ha colpito la città. Tra le operazioni svolte dai vigili un'intervento di prosciugamento dell'area nel sottopasso di via Da Vinci, nel quale la sera del 15 luglio c’erano 28.000 metri cubi d’acqua, con un’altezza di 4,5 metri.