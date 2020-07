Ofiuco: come cambia il nostro oroscopo sulla base della tredicesima costellazione dello zodiaco

Gli antichi babilonesi, che di osservazione del cielo erano grandi esperti, avevano scoperto una tredicesima costellazione chiamata Ofiuco, scegliendo però di non includerla nel loro calendario zodiacale poiché non si inseriva nella loro geometrica e razionale divisione del cosmo, resa da un numero pari. La costellazione da allora è stata ignorata ma una sua riscoperta, a partire dal 2016, mette ciclicamente in crisi la nostra abituale concezione dello zodiaco.

Gli esperti della NASA, a cui va il merito della 'riscoperta' della costellazione, hanno però deciso di rendergli giustizia includendola come tredicesimo segno dello zodiaco.

Sarebbero del segno dell'Ofiuco ('portamento del serpente') i nati tra il 29 novembre e il 17 dicembre. Questo cambiamento ovviamente influirebbe su tutti gli altri segni zodiacali e sul nostro modo di rapportarci a loro, facendone discendere anche la nostra personalità.

Per esempio i Pesci, solitamente nati tra il 19 febbraio e al 20 marzo, si ritroverebbero 'spostati' dall'11 marzo al 18 aprile. Gli invece prudenti e riflessivi Capricorno diventerebbero invece 'magicamente' dei Sagittario ottimisti e divertenti. I nati sotto il segno dell'Ofiuco sarebbero invece guaritori e portatori di luce, non male.

Come cambiano allora i segni zodiacali sulla base dell'inclusione di Ofiuco?

Le nuove date sarebbero le seguenti:

Capricorno: dal 20 gennaio al 15 febbraio

Acquario: dal 16 febbraio all'11 marzo

Pesci: dal 12 marzo al 18 aprile

Ariete: dal 19 aprile al 13 maggio

Toro: dal 14 maggio al 21 giugno

Gemelli: dal 22 giugno al 20 luglio

Cancro: dal 21 luglio al 10 agosto

Leone: dall'11 agosto al 16 settembre

Vergine: dal 17 settembre al 30 ottobre

Bilancia: dal 31 ottobre al 23 novembre

Scorpione: dal 24 novembre al 29 novembre

Ofiuco: dal 30 novembre al 17 dicembre

Sagittario: dal 18 dicembre al 20 gennaio

Quindi adesso è proprio il caso di fare la fatidica domanda: e tu di che segno sei?