Presentatrice perde dente in diretta - Video

La presentatrice Marichka Padalko, del canale ucraino 1 + 1, è incappata in un piccolo incidente in diretta: un dente le è caduto davanti alla telecamera. Le immagini sono diventate presto virali.

Nel video, condiviso da un utente di Instagram, si osserva come nel mezzo della trasmissione la donna si copra la bocca con la mano e blocchi la caduta del dente, per poi continuare con il programma come se nulla fosse successo.

Gli utenti del social network hanno suggerito che si trattava di una corona o di una capsula e non di un incisivo. Inoltre, hanno elogiato la professionalità della presentatrice.

"Poverina. Io al suo posto avrei cominciato a piangere", "Che forte!", "Questo video è divertente e triste allo stesso tempo", sono stati alcuni dei commenti sotto il post.