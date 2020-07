Una ricetta per preparare deliziose polpette alla russa: il segreto è in un ingrediente

Tutti sanno che la ricetta della nonna è sempre la più gustosa. Hanno acquisito esperienza in cucina per molti anni, quindi hanno i loro modi per preparare deliziosi piatti a cui non possono resistere neanche quelli che devono stare attenti a come mangiare.

Ecco una ricetta per preparare gustose polpette alla russa come fa la nonna. È sufficiente aggiungere un solo ingrediente alla carne macinata affinché le polpette siano succose e deliziose. Una delle nonne ha condiviso il segreto con i media. Si è scoperto che la preparazione è più facile di quanto si possa immaginare.

Cosa ci serve?

Carne macinata (qualsiasi);

cipolla;

pane bianco o pane imbevuto di latte;

pangrattato;

uova;

pomodoro

pepe e sale qb.

La nonna fa tutto ad occhio nudo e non fornisce dettagli sulle proporzioni degli ingredienti. Come ha sottolineato, tutto dipende dal numero di persone a cui si prepara il pranzo. Sa già quanto serve per soddisfare l'appetito dell'intera famiglia e non ha bisogno di alcuna bilancia. Suggerisce che in linea di principio la proporzione corretta è 1 chilo di carne per quattro persone.

La nonna sottolinea che tutti i componenti della famiglia sono sempre stati sorpresi da quanto siano deliziose le polpette. Ecco perché tutti chiedono il segreto della sua ricetta. Nessuno è mai riuscito a ripetere il suo piatto spettacolare e, come sottolinea, è sorprendentemente semplice: basta aggiungere un ingrediente misterioso... i pomodori!