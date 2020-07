L'ex moglie di Bezos è diventata la donna più ricca degli Stati Uniti grazie alla pandemia

MacKenzie Bezos ha divorziato da Jeff Bezos a luglio 2019. Ha mantenuto il 25% delle azioni di Amazon, che all'epoca valevano circa $ 36 miliardi. Da allora, la sua fortuna è quasi raddoppiata, in gran parte perché la pandemia ha sconvolto il commercio tradizionale e ha aumentato la popolarità delle operazioni elettroniche, di cui la società di Jeff Bezos è specializzata, riferisce la rivista Forbes.

L'aumento del valore delle azioni di Amazon ha fatto accumulare a MacKenzie Bezos un patrimonio netto di 62,3 miliardi di dollari, superando così l'erede della multinazionale Walmart, Alice Walton, che fino ad ora era considerata la donna più ricca degli Stati Uniti.

Inoltre, la crescita del mercato azionario ha fatto avvicinare l'ex moglie di Bezos a Françoise Bettencourt Meyers, donna più ricca del pianeta ed erede della società francese L'Oreal, la cui fortuna netta è stimata in 64 miliardi di dollari. Alcuni analisti prevedono che MacKenzie potrebbe anche superare la sua rivale francese in vista dell'annuncio dei suoi guadagni trimestrali previsto per il 23 luglio.

Più Bezos guadagna, più soldi si prevede che la sua ex moglie donerà a varie campagne di beneficenza. Poco prima del divorzio, MacKenzie si unì, insieme a Warren Buffett, Bill e Melinda Gates, a The Promise to Give. Nell'ambito di questa iniziativa, l'ex moglie dell'uomo più ricco del mondo ha promesso di donare almeno la metà del suo patrimonio netto a cause filantropiche. In effetti, Jeff Bezos non ha ancora firmato The Promise to Give.

A metà giugno MacKenzie ha collaborato con Melinda Gates per organizzare un concorso per aziende che promuovono l'uguaglianza di genere. Si sono così impegnati a fornire $ 30 milioni in sovvenzioni alle organizzazioni con le migliori idee per aiutare a espandere il potere e l'influenza delle donne negli Stati Uniti.