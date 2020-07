Povero arcivescovo di Canterbury, un gatto gli ruba il latte durante la preghiera - Video

Aiutati che Dio ti aiuta, recita l'adagio. Un video apparso in queste ore sui social network mostra un gatto che sembra aver preso alla lettera gli insegnamenti del Vangelo.

Sta spopolando sui social media e non solo il video di un gatto che, per nulla timoroso, ha deciso di sfruttare il momento della preghiera per sgraffignare quanto più latte possibile dalla tazza dell'Arcivescovo di Canterbury.

La scena è stata immortalata nel giardino della più famosa cattedrale del Regno Unito, dove l'Arcivescovo Robert Willis si trovava per una sessione di preghiera online.

В Кентерберийском соборе кот попил молока во время утренней онлайн-проповеди. pic.twitter.com/5CAYlDKoEK — Слоновый прыгунчик (@shrewsru) July 8, 2020

Dopo qualche secondo il prelato ha interrotto il suo discorso e si è ironicamente scusato con il pubblico:

"Scusate, probabilmente oggi abbiamo un nuovo amico", dice l'Arcivescovo Willis ai suoi spettatori, accarezzando l'animale.