Sensazionali immagini dei piloti militari russi mai viste prima - Video

Nelle eccezionali immagini, registrate dai piloti durante le operazioni in volo, si possono ammirare alcuni caccia militari di fabbricazione russa, della famiglia Su-27, e precisamente i Su-30SM, Su-34, y los Su-35S.

Fighter_bomber, questo il nick name del famoso blogger militare che si presenta con il nome di Ivan Ivanov, propone in esclusiva una sequenza di poco più di quattro minuti in cui si susseguono le immagini di cacciabombardieri in missione, ripresi per lo più durante il lancio di missili o l'utilizzo di altre armi.

Si tratta di immagini inedite, mai pubblicate prima, che il blogger avrebbe ricevuto direttamente dai piloti degli aerei militari.

Ivanov, che sostiene di essere un ex pilota di caccia Su-34, è conosciuto per il suo interesse per le questioni che riguardano l'aviazione e nei suoi post ha spesso diffuso informazioni, video e immagini molto inerenti all'argomento.

Ad esempio, in una pubblicazione recente su Instagram, fighter_bomber ha spiegato come avviene l'addestramento nelle centrifughe umane dei piloti da combattimento dell'aeronautica russa.