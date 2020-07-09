Sensazionali immagini dei piloti militari russi mai viste prima - Video

Nelle eccezionali immagini, registrate dai piloti durante le operazioni in volo, si possono ammirare alcuni caccia militari di fabbricazione russa, della famiglia Su-27, e precisamente i Su-30SM, Su-34, y los Su-35S.
Fighter_bomber, questo il nick name del famoso blogger militare che si presenta con il nome di Ivan Ivanov, propone in esclusiva una sequenza di poco più di quattro minuti in cui si susseguono le immagini di cacciabombardieri in missione, ripresi per lo più durante il lancio di missili o l'utilizzo di altre armi.
Si tratta di immagini inedite, mai pubblicate prima, che il blogger avrebbe ricevuto direttamente dai piloti degli aerei militari.
Ivanov, che sostiene di essere un ex pilota di caccia Su-34, è conosciuto per il suo interesse per le questioni che riguardano l'aviazione e nei suoi post ha spesso diffuso informazioni, video e immagini molto inerenti all'argomento.
Ad esempio, in una pubblicazione recente su Instagram, fighter_bomber ha spiegato come avviene l'addestramento nelle centrifughe umane dei piloti da combattimento dell'aeronautica russa.
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Все экипажи маневренных самолётов обязаны проходить исследования на центрифуге. Она является заключительным и самым эпичным этапом нагрузок при прохождении медицинской комиссии. ЦФ нужна для определения может ли военлет держать перегрузку, которая возникает в самолёте, или нет. Позавтракав, группу счастливых летунов которые дождались наконец-то своей очереди везут на центрифугу. Там они подписывают бумагу, что "в случае моей смерти, виноват только я сам, пин код карты такой-то", после чего специалисты крепят на тушке военлета датчики для снятия электрокардиограммы, заботливо крепят его в кресле центрифуги и подгоняют педали. Головку военлета облачают в шлемафон и на всякий случай привязывают, чтоб не отвалилась ненароком. На руку одевают манжету тонометра, на пальчик ещё один датчик и показывают какую кнопку жать когда "лампочки" загорятся. Замеряют "стартовые" параметры лётчика и "поехалииии!". Летчик изо всех сил напрягает ножки и прес и старается не потухнуть. Метода верчения постоянно меняется, то крутят до 5 единиц, то до 6, то с отдыхом, то без, то в ППК, то без него. Никак не поймут как открутить этих лётчиков так, чтоб сохранить для Родины. 😁 Центрифуга разгоняется очень быстро и тут очень важно не проебать момент старта, напрягаться надо сразу и не расслабляться до остановки, иначе потухнешь 100%. На максимальной перегрузке (которая довольно таки длительная по времени) по бокам кабины загораются лампочки, и ты должен их "гасить" кнопкой под большим пальцем. Этим смотрят насколько туннельным стало зрение у подопытного, или совсем пациент потух. Загорелись лампы - нажал кнопку. Справился - молодец, переходим у следующему заданию. Загорается картинка с разрезами как у окулиста. Надо запомнить самый маленький кружок. Параллельно тарахтит тонометр фиксируя твои рекорды по давлению и ЧСС от которых ваши фитнес-браслеты сломались бы сразу. Да, ещё нюанс. Перегрузка в ЦФ "местная". Она начинается с "нуля", а не с "единицы". Поэтому 6 открученных G по факту больше реальных. Видео от @eschkiya.ru старое, сейчас снимают на гоупроху и все современнее, раньше отдавали записи летунам, потом эту опцию закрыли, но у меня остались. Позже покажу. 😏 #bomberchronics
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