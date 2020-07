Ecco perché le mosche domestiche sono una minaccia

Le mosche che frequentano le cucine e le altre stanze della casa rappresentano un vero pericolo perché trasmettono diverse malattie e virus. State tranquilli: il Covid-19 non è uno di questi. Ma bisogna stare attenti e prestare attenzione all'igiene, avverte uno specialista in un'intervista con Sputnik.

Le mosche domestiche non sono affatto innocue per l'uomo, avverte la professoressa Svetlana Roslavtseva. Di tutte le specie di mosche, è una delle più pericolose, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik.

Anzi, entra spesso in interazione con l'uomo. Gli agenti patogeni delle malattie più pericolose possono rimanere attivi sulle zampette, sul corpo, nella proboscide e sulla saliva e di questi insetti.

"In primo luogo, le mosche trasmettono tutte le infezioni intestinali, principalmente il colera", ha detto la specialista. Trasmettono anche salmonellosi, larve di vermi parassiti e vari virus, tra cui gli adenovirus, ma non il Covid-19, ha continuato Roslavtseva.

L'igiene è una priorità

Lo scienziato ha citato metodi che aiutano a proteggere dalle mosche. La prima cosa è igiene e ancora igiene.

Gli specialisti raccomandano principalmente di disinfettare bidoni della spazzatura e discariche perché i rifiuti in decomposizione sono l'ambiente ideale per la loro riproduzione. Si consiglia inoltre di disinfettare il terriccio composto da foglie raccolte perché può contenere larve di mosche.

È più difficile controllare gli esemplari adulti perché sono resistenti a molti insetticidi, ha osservato Svetlana Roslavtseva.