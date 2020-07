Ichnusa Non Filtrata da 20cl: l'iconica birra formato-bicchiere

Ichnusa lancia Ichnusa Non Filtrata 20 cl, il nuovo formato in una bottiglia iconica.

Una birra di piccola taglia che, oltre a finire tutta in un tipico bicchiere casalingo, garantisce una corretta temperatura di servizio e rappresenta un unicum nel confezionamento della bevanda.

La nuova birra è stata ideata e messa a punto da Ichnusa durante il lockdown. Adottando tutte le precauzioni necessarie per mantenere in sicurezza i suoi 97 dipendenti, lo stabilimento ha continuato a produrre birra e a garantirne l'approvvigionamento alla distribuzione organizzata. Il birrificio sardo è riuscito così a far fronte a un periodo davvero difficile per moltissime imprese.

In Sardegna ha iniziato così a essere disponibile già a partire da marzo, mentre da giugno è disponibile sull'intero territorio nazionale.

Ichnusa Non Filtrata è nata nel 2017, sulla base di una miscela 100% puro malto d’orzo e malto d’orzo caramello.