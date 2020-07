È preoccupante che il tuo cane ti segua ovunque?

Alcuni cani sembrano le ombre dei loro proprietari e questo, in una certa misura, non è una cosa negativa. Non bisogna dimenticare che questo animale ha una mentalità da branco e, pertanto, è nel suo istinto di avvicinare gli altri membri che considera del suo gruppo. Secondo le parole dello specialista Sally Morgan, "i cani sono animali da branco e noi siamo il loro branco".

Oltre l'istinto, c'è qualcos'altro che può far sì che l'animale si avvicini sempre di più a te: il modo in cui interagisci con lui. Fino a sei mesi, i cuccioli possono comportarsi con il proprietario come se fossero loro madre e avvicinarsi molto, e se ricevono affetto e riconoscimenti, tale comportamento continuerà nel tempo, afferma il veterinario Rachel Barrack, citato dall'American Kennel Club.

In questo senso è importante mostrare affetto senza fare troppi regali. Trattare il cane, nella sua giusta misura, è buono, ma se si dà troppo, potrebbe finire per associare i premi alla tua semplice presenza, e questo è pericoloso.

C'è una differenza tra un cane che è affettuoso e lo sviluppo di dipendenza e il bisogno di essere sempre con te. Va tenuto presente che questi animali agiscono in base al comportamento del padrone, e per questo motivo è importante analizzare la relazione che si ha con loro:

"Ad esempio, se il tuo cane dorme nel tuo letto, potrebbe essere che stai creando una dipendenza e rafforzando il suo bisogno di starti costantemente vicino", afferma il portale.

Si nota che se il tuo amico a quattro zampe ti segue troppo, potresti andare incontro a due fenomeni: potrebbe essere solo un cane molto affettuoso o potrebbe essere un caso di ansia da separazione. In entrambi i casi l'animale sarà sempre attaccato al proprietario, ma in caso di ansia, l'animale proverà panico quando il proprietario si allontana. Questo può avere gravi conseguenze mentali e fisiche per l'animale.