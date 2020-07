Come cucinare le patate al microonde in un batter d'occhio?

La patata è un alimento molto facile da preparare, ma ha un problema: se vogliamo prepararla bene, ci vuole molta pazienza per il tempo necessario che deve stare sul fuoco. Vi suggeriamo un trucco per cucinarla direttamente nel microonde senza usare il piano cottura a gas o la piastra elettrica.

Se vogliamo cucinarle, sarà sufficiente lavare bene le patate e metterle direttamente nel piatto del microonde senza sbucciarle per riscaldarle per tre minuti. Ma attenzione: è approssimativo, poiché il tempo esatto di cottura dipende dalla potenza del forno e dal numero di patate, tra gli altri fattori. Nel caso in cui sia solo una patata, si riscalda per due minuti.

A metà del tempo, quando si sono riscaldati per un minuto e mezzo (o un minuto se è una patata), la patata o le patate dovranno essere girate in modo che la cottura sia uniforme. Si consiglia di impostare il microonde alla massima potenza.

Trascorso questo tempo, si lascia raffreddare, si sbuccia ed è pronta da mangiare. Devi provare a scegliere patate con dimensioni simili per rendere la cottura più regolare, riporta il quotidiano messicano El Universal.

Ma questa non è l'unica cosa che si può fare con una patata nel microonde. Il ricettario di Vinis spiega che nel giro di 5-7 minuti puoi far bollire una patata con lo stesso metodo.

In questo caso dovranno anche essere lavate, ma lasciandole umide, in quanto ci deve essere una certa quantità di acqua per farle bollire. È essenziale pungere le patate su tutta la superficie prima di riscaldarle, in modo che il vapore generato dal calore all'interno del tubero fuoriesca e non danneggi la patata.

Le patate vengono quindi poste in un contenitore per microonde a piena potenza per due o tre minuti. Vengono quindi capovolti e riscaldati per altri due minuti. Alla fine bisogna solo lasciarle raffreddare, sbucciarle e mangiarle.

Tieni presente che sebbene questo trucco sia molto veloce e comodo, il risultato non è lo stesso di quando la patata impiega decine di minuti per bollire in acqua. La consistenza sarà diversa da come è normalmente, ma questo modo di cucinare può salvarci nei momenti in cui abbiamo fretta o in caso di emergenza.