Incredibile video: un fulmine colpisce un calciatore russo in campo

Su Twitter sono emersi filmati scioccanti che hanno catturato il momento in cui Ivan Zaborovsky, un portiere russo del club Znamya Truda, è stato colpito da un fulmine durante l'allenamento.

Nel video, il calciatore, in piedi sull'arco dell'area di rigore, viene visto crollare a terra dopo che un lampo lo colpisce. Altri giocatori erano in piedi dietro di lui e sembrano non accorgersi della situazione.

Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx — baza (@bazabazon) July 6, 2020

​Zaborovsky è stato ricoverato in terapia intensiva e poi è stato trasportato in un altro ospedale dove è stato messo in coma farmacologico. Secondo il direttore generale della squadra, il cielo era nuvoloso il giorno dell'incidente, ma non era in corso alcun temporale.