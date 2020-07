Ma quanto è carino? Mini-maialino è entusiasta per il suo pasto - Video

In effetti, il maialino è così piccolo che deve anche essere alimentato da una siringa in quanto non è abbastanza grande per mangiare cibi solidi.

Un tenero maialino, così piccolo da poter stare nel palmo della tua mano, è stato ripreso mentre si godeva il suo pasto. Si vede il simpatico suino mangiare il suo cibo da una siringa, e non ne ha mai abbastanza! La divertente creatura è così agitata che inizia a saltare per l'eccitazione ogni volta che gli viene dato il suo cibo che consuma in pochi secondi, chiedendone di più.



