Frank Sinatra "avrebbe odiato" Donald Trump, dice la figlia del cantante

Nancy Sinatra, figlia dell'iconico cantante Frank Sinatra, ha affermato nel suo account Twitter che l'uomo noto a molti come The Voice "avrebbe detestato" il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a un tweet pubblicato da Mia Farrow, la sua ex matrigna, che aveva fatto la stessa affermazione.

Questi commenti arrivarono dopo che Trump, in un evento a Mount Rushmore, ha annunciato che avrebbe creato un cosiddetto National Garden of American Heroes - un "vasto" parco con monumenti ai "più grandi americani che siano mai vissuti" - citando Sinatra come uno di loro.

He actually did loathe him. — Nancy Sinatra (@NancySinatra) July 4, 2020

​​Sia Nancy Sinatra che Farrow sono noti per criticare pubblicamente Trump e hanno recentemente denunciato il presidente per le sue risposte sia alla pandemia di coronavirus che al movimento Black Lives Matter.

Quando Trump è stato eletto per la prima volta e ha scelto "My Way" di Sinatra per la sua danza con la first lady durante il ballo d'inaugurazione, Nancy Sinatra ha twittato "ricordati solo la prima riga della canzone", che è "E ora, la fine è vicina". Ha cancellato il tweet non molto tempo dopo.

Frank Sinatra, soprannominato Ol 'Blue Eyes e The Voice, è stato menzionato nel discorso di Trump, poiché lui, che ha ricevuto la medaglia d'oro del Congresso, rimane uno dei cantanti più noti al mondo.

Il progetto Trump del National Garden of American Heroes è stato annunciato sullo sfondo della distruzione di diverse statue dedicate a personaggi storici ritenute offensive dai dimostranti antirazzisti del movimento Black Lives Matter per crimini e azioni nei confronti degli afroamericani e dei nativi americani.