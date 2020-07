Una megattera salta accanto a una barca turistica - Video

I turisti a bordo di una nave in Australia hanno assistito a uno spettacolo in prima fila al salto di una megattera.

"Eravamo su un'escursione a guardare le balene a circa due chilometri dalla costa di Kalbarri quando un branco di quattro megattere è emerso a pochi metri dalla barca. Una di loro ci ha colpito con una piccola onda con la coda", ha condiviso uno dei turisti con ViralHog.

Questo è avvenuto durante un'escursione il 3 luglio.

"L'oceano è rimasto in silenzio per alcuni secondi prima che un'enorme megattera adulta, di circa 12-15 metri, emergesse dall'acqua. Solo la sua coda è rimasta nell'oceano mentre faceva una piroetta a mezz'aria. Poi è atterrata sulla pancia proprio di fronte a noi, a soli 15 metri di distanza!" ha aggiunto il turista che ha registrato le immagini.

Come altre balene, le megattere saltano regolarmente fuori dall'acqua, atterrando con un tonfo tremendo. Secondo il National Geographic, gli scienziati non conoscono ancora il motivo del comportamento, se serve a uno scopo specifico o se è qualcosa che questi mammiferi acquatici fanno semplicemente per divertimento.