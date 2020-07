Il principe Harry "tormentato dai legami famigliari spezzati"

Il principe Harry si sente "tormentato dai suoi legami familiari spezzati" mentre Meghan Markle "è in difficoltà a far fronte" alla situazione da quando si sono trasferiti dal Regno Unito a Los Angeles per condurre una vita indipendente, sia finanziariamente che personalmente, ha rivelato una fonte del Sunday Mirror.

Secondo la fonte, la coppia sta vivendo tensioni travolgenti nella loro nuova vita:

“Meghan è diventata molto silenziosa. Penso che probabilmente si sentirà estremamente giù e probabilmente in difficoltà ", hanno detto, aggiungendo che Harry si è sentito "particolarmente abbattuto" per il compleanno di William il 21 giugno.

I commenti arrivano quando, secondo quanto riferito, la Duchessa ha attraversato una straziante perdita di fiducia che l'ha portata a tagliare i legami con la sua migliore amica ed ex stilista Jessica Mulroney, dopo essere stata coinvolta in uno scandalo "razzista" il mese scorso. Secondo quanto riferito, la star di Suits non sta più parlando con alcuni dei suoi amici più vicini, sentendosi persa e tradita.

Nel frattempo, la coppia ha ufficialmente chiuso la propria associazione benefica del Sussex, dopo che la regina ha dichiarato che non doveva includere la parola "reale" nel suo nome.

I Sussex, che hanno annunciato la loro intenzione di abbandonare la vita reale a gennaio ed hanno rinunciato alle funzioni di reali a marzo, si dice che stiano spostando la loro attenzione sul programma indipendente di ecoturismo di Harry "Travalyst", destinato ad aiutare l'industria del turismo duramente colpita dalla pandemia.