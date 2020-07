Simpatico procione lava la sua pizza prima di mangiarla - Video

Un video divertente è emerso online in cui un procione di Richmond, in Virginia, è stato ripreso mentre "lava" una fetta di pizza in una ciotola d'acqua prima di procedere a sgranocchiarla. Secondo la descrizione del video, questa giovane femmina di procione è una frequente visitatrice della casa e spesso viene per consumarsi gli avanzi del frigorifero.

Il rito di lavaggio del cibo non è raro tra i procioni: è così che questi animali migliorano l'esperienza tattile in modo da avere una chiara comprensione di ciò che stanno per mangiare.