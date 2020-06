Il facocero non è più vegano: uno di loro porta via il cibo a un leopardo - Video

Questi facoceri hanno deciso di cambiare la loro dieta davanti allo sguardo stupito di alcuni turisti in un safari nel Kruger National Park. Di nascosto hanno iniziato a cibarsi dei resti di un'impala ucciso da un leopardo.

"Siamo entrati nel parco attraverso il Crocodile Bridge e abbiamo incontrato un leopardo e i resti di un impala. Siamo rimasti sorpresi, poiché non ci aspettavamo di essere così fortunati così in fretta. (...) Il leopardo era seduto vicino al cibo, guardandosi intorno per assicurarsi che tutto fosse chiaro prima di concentrarsi sul suo pranzo. Fu allora che una famiglia di facoceri si è avvicinato sempre più all'impala!", riferisce Shakera Kaloo, secondo il canale pubblicato da Avvistamenti di Kruger su YouTube.

Tutti sono rimasti molto sorpresi, dato che è normale vedere facoceri nutrirsi di erbe, radici, tuberi, frutta e tutti i tipi di verdure. Tuttavia, sono onnivori e possono nutrirsi anche di lombrichi, insetti, lumache, rettili e persino carogne.

"Non abbiamo mai visto un facocero fare questo, né sapevamo che i facoceri mangiavano carne da una carcassa!", ha aggiunto Shakera.

Sembra che il leopardo avesse già mangiato e fosse a stomaco pieno: "Non ha nemmeno combattuto per proteggere il cibo quando i facoceri si sono avvicinati".