Blogger cinese elenca i piatti della cucina russa "impossibili da dimenticare"

Un utente della piattaforma cinese Sohu ha parlato delle caratteristiche della cucina russa e dei piatti più gustosi e più popolari "impossibili da dimenticare" per i sapori.

"La maggior parte degli abitanti del Pese vive nella parte orientale dell'Europa. Pertanto la tradizione alimentare in Russia è fortemente influenzata dalla cultura europea", scrive il blogger.

Ha sottolineato alcune delle peculiarità della cucina russa: l'uso di burro per il clima freddo, zuppe ricche e piatti densi di sapore.

"Il cibo russo ha un gusto pronunciato: acido, dolce, salato e speziato. I russi adorano anche le cipolle e l'aglio", osserva l'autore.

Secondo lui, alcune prelibatezze russe ricordano il sapore dei piatti delle regioni settentrionali della Cina.

Il blogger ha nominato il caviale come la prelibatezza principale della Russia: rosso di salmone e nero di storione.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy Caviale nero, Mosca

"Il più prezioso è il caviale nero, preso dagli storioni albini. Più grande e colorato è la sferetta del caviale, maggiore è il suo valore", afferma.

È consuetudine mangiare il caviale nero crudo, poiché il trattamento termico ne rovina il gusto e viene consumato accompagnato da vodka o champagne, spiega l'autore.

Un'altra prelibatezza notata dal blogger sono le salsicce affumicate. L'autore ha sottolineato la loro consistenza morbida e l'aroma gradevole.

"Le macchie bianche nella salsiccia non sono chicchi di riso, ma pezzi di grasso", avverte.

Un'altra prelibatezza è la carne in gelatina.

© Depositphotos / Sergio51143.mail.ru Carne in gelatina

"La carne in gelatina risulta essere molto gustosa, trasparente, senza uno spesso strato di grasso in cima e la carne è incredibilmente tenera, si scioglie letteralmente in bocca. Dopo averla provata una volta, sarà impossibile smettere", scrive.

Il blogger ha anche notato il ricco gusto del gulasch. Secondo lui, questo piatto si sposa bene con il vino e riflette la "semplicità" del popolo russo.

"Gli ingredienti principali sono filetto di manzo, patate, pomodori, carote e cipolle, conditi con salsa di pomodoro, cipolle e aglio".

L'autore ha definito il borsch di Mosca una leggenda della cucina russa. Ha ricordato che questa zuppa proviene dall'Ucraina e ha evidenziato un sapore leggermente piccante, agrodolce.

© Depositphotos / Timolina Borsch

"Questo piatto è molto popolare in Cina. Nella cucina di Shanghai, si è persino formato gradualmente un tipo speciale di borsch", scrive.

Inoltre tra i piatti della cucina russa il blogger cinese ha ricordato i pelmeni, prodotto con ripieno di carni miscelate avvolto in una sfoglia sottile simili ai tortellini.