Orso grigio attraversa un ponte rallentandone il traffico - Video

Alcune persone non si fanno problemi a rallentare il traffico muovendosi lentamente. Apparentemente alcuni animali agiscono in questo modo a volte, come ha dimostrato recentemente un orso.

Il filmato condiviso su YouTube da Viral Hog mostra un grande orso grigio (orso grizzly) che attraversa un ponte sul fiume Athabasca nel Parco nazionale Jasper in Alberta, Canada. Il meraviglioso animale è del tutto indifferente al traffico dietro di lui sul ponte mentre passeggia cautamente senza preoccuparsi del mondo.

In una dichiarazione rilasciata da chi ha pubblicato il video video, lo spettatore che ha registrato l'evento ha dichiarato: “Ero il primo in fila per attraversare il ponte e sono stato abbastanza fortunato da afferrare il mio iPhone 11 Pro per registrare il video. L'orso ha attraversato il ponte, e si è messo a camminare davanti al mio veicolo e si è diretto verso il fiume".

Un abitante della foresta così rilassato!