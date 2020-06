Università giapponese annuncia il primo corso di studi "in Ninja"

Gli studenti della Mie University in Giappone ora possono "specializzarsi nello studio dei ninja" con un master.

Il ricercatore Genichi Mitsuhashi, 45 anni, ha trascorso due anni esaminando documenti storici sulla vera natura dei combattenti invisibili mentre perfezionava le sue abilità nelle arti marziali, ha riferito japantimes. A marzo ha completato il master presso l'Università Mie nel Giappone centrale. Parte della Prefettura di Mie era un tempo conosciuta come Provincia di Iga ed è considerata la terra di origine dei ninja.

Mitsuhashi ha precedentemente studiato sviluppo rurale presso la scuola di specializzazione dell'Università di Kyoto, e ha iniziato a studiare kung fu e altre arti marziali al liceo, maturando la passione sui ninja. Oltre a praticare quelle abilità mentre studiava alla Mie University, assorbiva e incarnava anche lo stile di vita e le complesse tradizioni degli esperti feudali di arti marziali.

"Ho letto che i ninja lavoravano come agricoltori al mattino e si allenavano nelle arti marziali nel pomeriggio", ha detto, aggiungendo che "con questa combinazione, ho pensato di poter scoprire il vero ninja".

Pertanto, Mitsuhashi coltivava verdure e lavorava sulle sue tecniche di arti marziali, oltre ai suoi dettagliati studi sui ninja in classe.

I ninja sono famosi per essere assassini vestiti di nero che sono incredibilmente segreti e furtivi, il che significa che avevano anche "capacità di sopravvivenza complete", ha aggiunto. Si ritiene che il concetto di ninja abbia avuto origine all'inizio del XV secolo, quando i signori feudali assunsero spie mercenarie per infiltrarsi in castelli avversari e ottenere informazioni.

Yuji Yamada, professore alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Mie ed esperto nel tema dei ninja, ha descritto Mitsuhashi al quotidiano Asahi Shimbun come "un vero modello per gli studenti laureati che studiano ninja" a causa del modo in cui si è unito al comunità locale.

Yamada ha sottolineato a coloro che potrebbero essere interessati che il corso mira ad aiutare gli studenti a conoscere i ninja, non "a diventarne uno", ha riferito japantimes.