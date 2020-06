Occhi al cielo per l'eclissi solare - Video

Il Sole ha salutato la primavera per annunciare l’inizio dell’estate. E lo ha fatto con uno spettacolo, l'eclissi anulare, visibile soprattutto in Asia. Questo spettacolare fenomeno era ben visibile in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico. L'eclissi, in forma parziale, è stata osservata solo da Roma in giù. La regione più fortunata è stata la Sicilia.

Un'eclissi solare si verifica quando le orbite di Terra, Luna e Sole si allineano. L'ombra della Luna viene proiettata sulla Terra, oscurando il Sole, lasciando solo un anello di luce. L'eclissi sarà visibile solo nell'area terrestre coperta dall'ombra lunare.

Questo fenomeno avviene soltanto in plenilunio.