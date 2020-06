Giappone: diventano di moda i matrimoni virtuali sul fondo dell'oceano e sulla Luna - Foto

Il coronavirus ha obbligato molti futuri sposi a sospendere o rimandare le loro nozze, ma ha anche popolarizzato i matrimoni virtuali sulla Luna o sul fondo dell'oceano, hanno detto a Sputnik i rappresentanti delle società giapponesi organizzatrici di eventi e feste specializzate nella creazione di video: REXIT, Inc. e Chet Group.

Il progetto comune, chiamato V-Wedding, va oltre le semplici nozze virtuali, dal momento che gli sposi celebrano il matrimonio sul fondo del mare, o sulla riva di un lago, o tra antiche rovine o sulla Luna.

"Il V-Wedding è una nuova cerimonia di nozze nell'era del coronavirus, offriamo una nuova esperienza di matrimonio che utilizza un'immagine di alta qualità (...) e la tecnologia di sintesi CG".

La cerimonia viene eseguita dal vivo e gli ospiti possono godere delle immagini e del suono dal vivo, nonché della musica incorporata secondo i gusti degli sposi.

"Il matrimonio può includere ospiti che potrebbero aver partecipato a un matrimonio comune, ad esempio persone malate o che vivono all'estero, o che per ragioni indipendenti dalla loro volontà non possono venire alla celebrazione", ha spiegato il capo di REXIT, Masaki Ando, ​​aggiungendo che il formato continuerà ad essere utilizzato dopo la pandemia.

Da parte sua, il presidente del Chet Group, Tetsuya Niikura, ha sottolineato che "è necessario montare un'immagine virtuale in tempo reale, ma la cosa più importante è che tutti non vedono un video registrato in anticipo, ma partecipano effettivamente alla cerimonia".

Un matrimonio virtuale © Foto : CHET Group

Un matrimonio virtuale © Foto : CHET Group 1 / 2 © Foto : CHET Group Un matrimonio virtuale

Secondo il portale news.nicovideo, il primo matrimonio virtuale è stato presentato da DJ TARO, che lavora in una stazione radio, e ha avuto un ospite a sorpresa.