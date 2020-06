In India uomo sopravvissuto al secondo attacco di un leone in 3 anni

Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì, riporta il Times of India.

Secondo quanto riferito dai guardiani del parco, la vittima dell'attacco è il 33enne Bhavesh Bharwad, che è stato attaccato dalla leonessa mentre faceva pascolare il suo bestiame.

"Bharwad è stato ricoverato in ospedale, dove è stato accertato che le sue condizioni non erano gravi", hanno raccontato i guardiani.

Non è il primo attacco subito da una leonessa per il giovane pastore: giù nel 2017 era stato attaccato in modo simile in prossimità della riserva naturale mentre faceva pascolare il suo bestiame; nell'occasione il cane da guardia del gregge si era scagliato contro l'animale mettendolo in fuga.

