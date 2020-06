Meghan Markle: ero "destinata" a lasciare l'Inghilterra" per combattere il razzismo in USA

Gli Stati Uniti, così come molte altre grandi città di altri Paesi del mondo, sono travolti da manifestazioni violente contro il razzismo e la brutalità della polizia a seguito dell'omicidio di George Floyd.

Meghan Markle, la duchessa del Sussex e coniuge del principe Harry del Regno Unito, ritiene che la sua "urgenza di sradicarsi dall'Inghilterra" e trasferirsi negli Stati Uniti ora abbia un senso, dato che l'ex reale crede di essere "destinata" a porre fine al razzismo sistemico negli Stati Uniti, ha riferito venerdì il Daily Mail.

La duchessa, che ora vive a Los Angeles, in California, la sua città natale dopo aver lasciato la famiglia reale del Regno Unito con il marito Prince Harry ad aprile, ha detto che è il suo destino avere l'opportunità di essere in prima linea nell'antirazzismo negli Stati Uniti.

"Meghan ha detto che il suo lavoro come leader è più importante che mai in questo momento e che sta parlando con Oprah (Winfrey) e altri leader della comunità su come poter essere parte della soluzione", ha detto una fonte anonima citata dal Daily Mail. “Meghan sente che la sua missione va ben oltre l'apparenza. Ha detto che vuole usare la sua voce per il cambiamento e non ha escluso una carriera politica".

All'inizio di questo mese, Markle ha tenuto un discorso denso di emozioni sull'uccisione di George Floyd da parte della polizia in un discorso video ai diplomati della Immaculate Heart High School di Los Angeles, la sua ex scuola superiore. L'ex reale di 38 anni ha sottolineato che la vita di Floyd, così come la vita di tutti gli afroamericani uccisi dalla polizia americana, conta.

Le proteste per la morte di George Floyd

Un'ondata di proteste violente contro il razzismo e la brutalità della polizia è scoppiata negli Stati Uniti, innescata dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio. I rivoltosi hanno messo a ferro e fuoco quasi tutte le città del Paese con saccheggi, violenze, distruzione e aggressione contro civili inermi e poliziotti.