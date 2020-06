Angelina Jolie rivela la ragione del divorzio con Brad Pitt

Soprannominata "Brangelina" dai fan, per oltre un decennio gli innamorati di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt hanno fatto la storia come una delle coppie più iconiche di Hollywood, mentre la loro successiva rottura nel 2016 ha suscitato intense speculazioni e voci.

La celebrità di Hollywood Angelina Jolie, 45 anni, ha sollevato il velo di segretezza e speculazioni sul suo divorzio con il rubacuori del cinema Brad Pitt nel 2016.

L'attrice vincitrice del premio Oscar si è seduta per una nuova intervista con British Vogue, aprendosi agli alti e bassi di quella che era stata soprannominata "Brangelina", quando le due splendide star del cinema internazionale si erano incontrate in una relazione apparentemente perfetta.

Jolie ha spiegato che all'epoca era stata motivata dal desiderio di garantire il "benessere" dei suoi sei figli.

"Mi sono separato per il benessere della mia famiglia. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione", la rivista cita la stella.

In riferimento alle speculazioni e ai pettegolezzi che circondano la sua vita, la stella premio Oscar ha dichiarato:

"Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma ricordo loro che conoscono la propria verità e le proprie menti. In realtà, sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti".

Jolie ha anche sottolineato la sua convinzione che i bambini non biologici non dovrebbero mai "perdere il contatto con la loro provenienza".

“Hanno radici che tu non hai. Onorali. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere”, ha osservato l'attrice, nota per i suoi sforzi umanitari, per il quale ha ricevuto un Premio umanitario Jean Hersholt ed è stata nominata Dame Commander onoraria dell'Ordine di San Michele e San Giorgio (DCMG).

Quando le è stato chiesto nell'intervista se avesse mai pensato di lasciare gli Stati Uniti, Angelina Jolie ha risposto:

"Mi piacerebbe vivere all'estero e lo farò non appena i miei figli avranno 18 anni. In questo momento devo stabilire dove il loro padre sceglie di vivere."