Avvistato e filmato squalo nello Stretto di Messina in riva al mare

Uno squalo di piccole dimensioni è stato avvistato nello Stretto di Messina sulla riva della spiaggia di Contesse, a sud della città di Messina.

Lo squalo è stato filmato dalle persone presenti sulla spiaggia in quel momento ed erano un po’ timorose rispetto a quanto assistevano. Tuttavia lo squalo, come mostrano le immagini è in realtà in difficoltà in quelle acque così basse e sembra incapace di riprendere il largo.

Non è il primo pesce “alieno” avvistato nello Stretto di Messina, le settimane scorse è stata avvistata una balena “codamozza”.