I segreti per eliminare i batteri e pulire bene la lavatrice e il forno

Un esperto di pulizia e bucato ha rivelato che la lotta contro lo sporco e i batteri in eccesso su questi apparecchi diventa più facile se si fornisce loro una ventilazione adeguata e si utilizzano prodotti per la pulizia efficaci.

Dal momento che la lavatrice deve rendere i vestiti puliti, essa stessa deve essere pulita di volta in volta per funzionare correttamente. Altrimenti potrebbe diventare una sorta di cultura di germi e batteri che verrebbero a contatto con i vestiti.

Oltre a raccomandare un detergente appositamente progettato per le lavatrici, Susan Fermor, specialista nella pulizia e nella lavanderia della società Dr. Beckmann, ha spiegato ad Express che l'ideale è prestare attenzione alle condizioni di pulizia della stanza in cui è installata la lavatrice per evitare lo sviluppo di batteri. Inoltre, si raccomanda che quando la lavatrice non viene utilizzata, la porta del tamburo venga lasciata aperta per una corretta ventilazione.

Per quanto riguarda la pulizia del forno, l'esperto ha sottolineato che è importante tenerlo aperto per un po 'per ventilarlo dopo averlo usato. Altrimenti anche dopo averlo pulito con prodotti speciali, l'odore non scomparirà.

Esistono numerosi prodotti a prezzi diversi per la pulizia del forno, ma l'uso di semplici ingredienti fatti in casa può persino dare risultati migliori.

"Il bicarbonato di sodio e l'aceto sono un modo efficace ed economico di trattare i cibi bruciati nel forno", ha concluso Fermor, osservando che questo metodo lascerebbe un forno lucido e privo di sporcizia.