Restiamo a casa: viaggio in auto con il malinconico Golden Retriever

Percorrere la strada e fare un viaggio potrebbe essere un'idea accattivante, ma Benjamin il Golden Retriever non è in vena di avventure. E Ben conosce un trucco semplice, ma efficace, per convincere il suo proprietario a rimanere a casa.

Un video divertente è emerso su Instagram in cui un Golden Retriever di nome Benjamin cerca di convincere il suo padrone a non guidare. Ben ha messo il muso sulla leva del cambio e fa l'espressione facciale più triste che riesce a fare, alla quale, senza dubbio, il proprietario non è riuscito a resistere.

Chissà perché Benjamin non ha voglia di andare da nessuna parte, ma in ogni caso questo Golden Retriever sa come fare a modo suo.