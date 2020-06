Un modo semplice e fuori dal comune per cucinare un uovo sodo senz'acqua

Ci sono decine di modi per cucinare un uovo per renderlo gustoso e salutare, ma ne esiste uno semplice e completamente insolito, senza usare acqua. Sputnik vi invita a vedere come!

Per preparare le uova, devono essere poste in una friggitrice ad aria e cotte a 130° per 12 minuti, senza aggiungere né acqua né olio. E' così semplice!

Centinaia di utenti in tutto il mondo usano questo modo per prepararsi le uova sode e sono molto soddisfatti del risultato.

Ad esempio un utente del web ha cucinato 6 uova a 260° per 17 minuti e ha dichiarato che "non lo farà mai in nessun altro modo".

Un altro utente ha sottolineato che le uova cotte nella friggitrice ad aria sono molto facili da pulire.

Un altro utente del web a sua volta ha rivelato come viene prodotto un uovo alla coque nella friggitrice ad aria. Occorre semplicemente cucinarlo a 160 gradi per 8 minuti.

