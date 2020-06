Un attacco di calamari giganti? Ricercatori studiano misteriosi segni su squalo - Foto

Durante un'immersione nell'estate del 2019, Deron Verbeck, un fotografo che vive alle Hawaii, ha immortalato uno squalo longimano, una specie classificata come "in pericolo di estinzione" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, riferisce National Geographic. Secondo uno studio pubblicato di recente sul Journal of Fish Biology, le immagini potrebbero provare la lotta tra lo squalo e un calamaro gigante. La foto di Mr. Verbeck sarebbe rivoluzionaria per lo studio degli squali.

Dopo aver pubblicato la foto inedita sulla sua pagina Facebook, Verbeck è stato contattato dal dott. Papastamatiou, professore alla International University of Florida di Miami. Quest'ultimo gli ha chiesto di rimuovere la foto da Internet perché "nessuno l'ha mai vista prima", afferma National Geographic. La fotografia è stata quindi esaminata e utilizzata da M.Papastamatiou e dai suoi colleghi.

Se si credono i risultati dello studio, lo squalo immortalato è stato vittima dei tentacoli di un cefalopode di dimensioni imponenti, la cui specie esatta rimane sconosciuta. Secondo il team di ricerca, le due creature marine avrebbero potuto incontrarsi per caso. Tuttavia, è più probabile che lo squalo abbia inseguito i calamari in cerca di cibo, secondo la rivista.

"Il mio principale rammarico è che non vedremo mai cosa è successo", ha dichiarato Papastamatiou al National Geographic.