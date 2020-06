I cinque modi per conservare le banane il più a lungo possibile

La banana è uno dei frutti più sani, più nutrienti e più ricchi. Ma c'è un modo perfetto per conservarle senza rovinarle? Sputnik vi offre alcuni consigli per conservare al meglio le banane.

Se sono ancora verdi, è meglio conservarle a temperatura ambiente. Le banane sono abituate alle alte temperature ed hanno bisogno della luce per maturare naturalmente. In caso contrario devono essere conservate in frigorifero. Alcuni esperti consigliano di sbucciarle e di avvolgerla con un foglio di alluminio prima di metterle in frigorifero.

Se volete che durino diversi giorni, occorre semplicemente avvolgere la punta delle banane in un involucro di plastica. Questa è l'area del frutto in cui inizia il processo di maturazione, dovuto al rilascio di gas etilene. Tuttavia, se volete che maturino più velocemente, mettetele in un sacchetto di carta o tenetele vicino ad altri frutti, come mele, pere o pomodori.

Usate un portabanane. Questo insolito gadget da cucina a forma di gancio consente all'aria di circolare intorno al mazzo, in questo modo l'etilene si dissolve e non rovina il frutto.

Il succo di limone o altri agrumi risulteranno utili per conservare le banane più a lungo. Occorre solo strofinare la buccia con il limone o bagnarla con il succo di macedonia. L'acido citrico rallenta il processo di ossidazione.

Le banane si possono conservare per diversi mesi nel congelatore. Per questa opzione, serve sbucciarle e tagliarle a pezzi, dopodiché metterle in un contenitore ermetico. Una volta scongelate, si possono usare per preparare estratti o frullati.