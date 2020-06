Questo semplice trucco ti consente di guardare YouTube senza pubblicità

Un utente di Reddit ha trovato una soluzione semplice per rimuovere gli annunci dai video senza utilizzare AdBlocker. Innanzitutto, devi aprire YouTube in un browser. Fai attenzione, il trucco funziona solo con la versione desktop della piattaforma.

Quindi devi solo aggiungere un punto dopo (com.) È fatta! Questo trucco rimuove tutta la pubblicità fastidiosa e irrilevante che interrompe la riproduzione dei video.

Come spiegato dall'utente che ha condiviso il trucco, è dovuto a un difetto comune: la maggior parte dei siti Web dimentica di normalizzare il nome host e "di conseguenza il contenuto continua a essere offerto, ma il nome del host non corrisponde al motore di ricerca, quindi non ci sono cookie o CORS (Cross Source Resource Exchange)".

Gli ingegneri informatici di YouTube dovrebbero risolvere il problema nei prossimi giorni, poiché potrebbe causare milioni di dollari di perdite ai collaboratori della popolare piattaforma video.