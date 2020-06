Dimagrisce di 92 chili: una blogger neozelandese condivide il segreto del suo successo

Con la bilancia che segnava 168 chilogrammi, la ragazza ha subito un intervento chirurgico per un bypass gastrico e successivamente ha rimosso chirurgicamente la pelle in eccesso. La ragazza ha notato che l'intervento chirurgico per rimettersi a posto non è stato il traguardo e la soluzione del problema, ma al contrario uno stimolo per lavorare sulla cura del suo fisico.

"Non fa il lavoro duro per te, perché devi agire da solo", ha detto.

La ragazza continua ad allenarsi quotidianamente e si alimenta in modo equilibrato. Per colazione preferisce un frullato di frutta o verdura, a pranzo mangia l'insalata o pancake di mais, mentre a cena sceglie carne e verdure o la pasta. Inoltre Simone si concede uno spuntino con noci e uova sode.

Condivide i suoi progressi su Instagram. Secondo lei, il blog l'ha motivata in molti modi a continuare a lavorare su se stessa.

"Sapevo che ci sarebbe voluto molto tempo, determinazione, dedizione, sudore e lacrime per raggiungere il mio obiettivo", ha detto, dicendo che vede la perdita di peso come un viaggio e si elogia per ogni piccolo successo lungo il suo percorso.

