Questo cucciolo di elefante, sotto l'occhio vigile della mamma, cerca di ripararsi dal caldo facendosi un bagnetto in piscina.

Purtroppo, il suo tentativo di tuffarsi in acqua per ricevere un po' di ristoro in un pomeriggio incredibilmente afoso è destinato a fallire a causa di un equilibrio non proprio eccezionale, causando l'ilarità delle persone presenti.

