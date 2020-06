Ricky Martin teme per la sua vita: "sono una minaccia per queste persone"

Il cantante portoricano Ricky Martin, che attualmente risiede a Miami, ha rivelato in un'intervista che "è preoccupato per la sua vita" a causa della sua origine e orientamento sessuale.

L'interprete di Vente Pa' Ca ha confessato che in mezzo alle proteste scoppiate in dozzine di città americane, vive "isolato" e cerca di non uscire per strada senza essere necessario per non diventare il bersaglio dei gruppi di estrema destra.

"Sono un latino, un uomo omosessuale, sposato con un uomo arabo, vivo negli Stati Uniti, cioè sono una minaccia per queste persone ovunque tu lo veda", ha aggiunto.

Il cantante ha sottolineato che "non è cresciuto pensando che gli Stati Uniti siano così... Gli Stati Uniti sono già così, è sempre stato così". Martin è convinto che ora sia più facile scoprire cosa sta realmente accadendo nel paese grazie ad Internet.

Visualizza questo post su Instagram Ese nene que está ahí...... mi chulería. #Matteo Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: 23 Mar 2020 alle ore 3:51 PDT

"Abbiamo telecamere e lo vediamo, ora come cittadini accendiamo il telefono e riprendiamo l'ingiustizia", ​​ha detto.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che non vuole che i suoi figli vedano i disordini per l'omicidio dell'afroamericano George Floyd per mantenerli "mentalmente sani".