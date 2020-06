L'incontro ravvicinato con una megattera in California - Video

Una megattera gigante è uscita fuori dall'acqua, a pochissimi metri dalla barca in California.

Le balene in California sono un vero e proprio evento perché ogni anno, da novembre ad aprile, le balene grigie si spostano dall’Alaska al Messico per riprodursi. I punti dove avvistare le balene in California sono diversi a San Diego, Los Angeles e San Francisco ma uno dei luoghi più conosciuti per il whale-whatching è Monterey.

Il loro viaggio è epico e vederle pare essere possibile anche senza prendere parte ai tour guidati.