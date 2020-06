Psicosi COVID-19: passeggero su aereo si avvolge completamente in una busta di plastica - Foto

Gli utenti di Internet hanno preso in giro qualcuno completamente coperto da un involucro di plastica su un aereo a causa della pandemia di coronavirus. La foto è stata pubblicata su un account Instagram che mostra alcuni comportamenti esagerati dei passeggeri.

Per proteggersi dal coronavirus, un passeggero in volo ha deciso di avvolgersi in un involucro di plastica. La sua foto è stata pubblicata su un account Instagram.

L'immagine mostra una persona seduta vicino alla finestra. Il suo corpo e la testa sono completamente ricoperti da una pellicola di plastica trasparente. Il posto accanto è vuoto.

"È così stupido" ha scritto un utente.

Molti utenti su internet hanno riso di questo passeggero.

"C'è un buco per mangiare?", "È così stupido e non ha senso", "Quanto tempo prima che si trasformi in una farfalla?".