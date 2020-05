Parapendio da brivido: scontro in quota e caduta ripresa in soggettiva - Video

In Francia, due parapendio si sono scontrati a un'altitudine di quasi un chilometro e mezzo. La ripresa in soggettiva sta facendo il giro del web.

L'incidente è avvenuto nei cieli presso il lago Egebelet nel dipartimento della Savoia. Sebastian Vatier, 31 anni, esperto parapendista sia a motore che libero, è stato il protagonista della disavventura, finita per fortuna senza danni fisici ma con non poca apprensione.

Durante il volo Vatier si è scontrato con un altro appassionato dell'affascinate disciplina, impigliando le imbragature e perdendo il controllo del parapendio, rischiando lo schianto al suolo.

Buona sorte ha voluto che il paracadute si impigliasse sugli alberi prima di toccare terra, evitando all’atleta un atterraggio che altrimenti non sarebbe stato affatto indolore.

Vatier è rimasto appeso perdendo conoscenza per almeno dieci minuti. Lo stesso parapendista ritiene che entrambi i protagonisti della vicenda siano responsabili dell’accaduto, dato che entrambi non avrebbero tenuto in debito conto le direzioni dei flussi d’aria.

Anche l’altro protagonista non ha subito conseguenze a parte lo spavento.