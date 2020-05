Durante pesca subacquea spaventati da un grande squalo bianco - Video

Fortunatamente sembra che tutti i sub coinvolti in questo incontro ravvicinato siano riusciti a mettersi in salvo senza essere attaccati dallo squalo.

Un gruppo di sub ha recentemente avuto quello che uno di loro ha descritto come un "evento irripetibile": ha avuto un incontro molto ravvicinato con un grande squalo bianco e tutti i protagonisti sono sopravvissuti per raccontare la storia.

Secondo la descrizione del video caricato su YouTube, i sub stavano pescando a largo delle coste dell'Alabama quando Chase Tucker, la persona che stava filmando, avvistò lo squalo in lontananza.

Come spiegato da Chase nella descrizione del video, all'inizio non si era reso conto che fosse un grande squalo bianco, ma solo grande, ma non appena ha capito che si trattava del predatore marino per eccellenza si è affrettato ad avvisare i suoi compagni in modo che potessero mettersi in salvo a bordo della barca.

In precedenza era stato riferito che presso le coste di Malaga uno squalo aveva girato attorno ad un nuotatore prima di scomparire in profondità.