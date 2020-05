A un passo dalla morte: un'auto ha quasi investito un passante a Mosca - Video

Un passante ha messo in scena una situazione davvero pericolosa su un'autostrada nella capitale russa, in cui era a rischio di essere investito da un'auto.

Il video di questo incidente è stato registrato da una telecamera installata sul parabrezza di un'auto.

La registrazione mostra come l'automobilista ferma il suo veicolo davanti alle strisce pedonali per far attraversare la strada a passante. Quando l'uomo però inizia ad attraversare la strada, un'altra macchina gli passa davanti a pochi centimetri. Se l'uomo fortunato avesse fatto un ulteriore passo in avanti, sarebbe stato investito dall'automobilista distratto.