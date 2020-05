Il ‘tappeto volante’, l’illusione ottica che fa impazzire il web - Video

Un utente di Twitter ha pubblicato un video in cui un semplice effetto ottico fa sembrare un gruppo di persone volare come fossero su di un tappeto volante. In realtà la speciale inquadratura che permette il drone e l’obiettivo gandangolo spiegano facilmente l’illusione ottica, il web ha tuttavia reagito con grande stupore.

Si tratta nient’altro che di un camion scoperto che conduce dei passeggeri su di una strada di montagna in Himalaya, ma la pubblicazione ha sorpreso gli internauti di tutto il mondo visto il particolare effetto ottico.

I fotogrammi ripresi dal drone mostrano il mezzo in movimento e, a causa dell'angolazione e dell'obiettivo fisheye, può sembrare che i passeggeri fluttuino nell’aria come a bordo di un tappeto volante magico.

​"Pensavo fosse un tappeto volante", hanno scritto alcuni, “sono l’unico che ha pensato che si trattasse di realtà virtuale?”, ha scritto un altro, e ancora “sembra proprio un tappeto volante”, o commenti più tecnici come “la fotocamera fisheye lo rende ancora più impressionante di quanto non sia in realtà”.

Allo stesso tempo, molti commentatori hanno notato che un tale metodo di trasporto in quelle impervie stradine di alta montagna non sia certo il più sicuro per i passeggeri.