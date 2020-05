Principe Harry e Meghan Markle sono "preoccupati per la sicurezza della famiglia" per i troppi droni

Gli ex reali si sono recentemente trasferiti a Los Angeles a seguito della decisione di lasciare la regalità alla fine di marzo. Ora sono determinati a vivere una vita "finanziariamente indipendente", ma finora non è chiaro come la coppia finanzierà le loro estese esigenze di sicurezza.

Il principe Harry e Meghan Markle sono sempre più sotto l'attenzione dei media nell'ultimo mese, con numerosi droni avvistati sulla loro dimora temporanea a Los Angeles a pochi metri dalle loro teste, spingendo la coppia a iniziare a temere per la sicurezza della loro famiglia, ha detto al Daily Beast una fonte vicina alla coppia.

I Sussex sono ora pronti ad assumere la propria squadra di sicurezza personale, che finanzieranno con i propri risparmi. La fonte ha sottolineato che il duca e la duchessa hanno deciso di proseguire con l'iniziativa temendo che i molteplici incidenti con i droni segnalati nella loro casa avrebbero potuto essere collegati a qualcosa di più serio, e non semplicemente ai tentativi dei paparazzi di strappare la foto di Archie.

"Vedono arrivare questi droni, e immaginano che siano gestiti da fotografi, ma non possono esserne certi. Meghan ha ricevuto minacce di morte razziste al momento del suo matrimonio, quindi la minaccia del terrore è molto reale per loro", ha detto l'amico della coppia al Daily Beast.

"È come se le persone dimenticassero di essere persone vere. Ma questa è una vera famiglia. Non chiedono alcun trattamento speciale; stanno solo chiedendo il rispetto della sicurezza che tutti ci aspettiamo nelle nostre case”.

Secondo il rapporto, almeno cinque incidenti relativi ai droni sono stati ufficialmente registrati dal dipartimento di polizia di Los Angeles nella proprietà di Hollywood della coppia. Quattro di questi hanno avuto luogo la scorsa settimana, il 19, 20, 21 e 25 maggio. L'ultima attività dei droni è stata rilevata nell'area residenziale del Memorial Day, quando la coppia è stata avvistata mentre giocava con Archie fuori dalla loro casa in affitto.

Non è ancora chiaro come il duca e la duchessa del Sussex pagheranno per le loro crescenti esigenze di sicurezza, poiché ora hanno ufficialmente stabilito i loro doveri reali per vivere una vita "finanziariamente indipendente", trasferendosi nella città di origine di Meghan, Los Angeles, attraverso il Canada. Il principe Harry ha già condiviso con alcuni amici che gli mancavano l'esercito e gli appuntamenti militari di cui era stato privato per seguire sua moglie, ma non è ancora chiaro quale carriera l'ex sovrano senior ora perseguirà in terra straniera.