In Spagna ripreso squalo mentre accerchia nuotatore - Video

In Spagna è stato filmato uno squalo mentre nuota attorno ad un bagnante; il video è stato pubblicato sui social network.

Presso la costa di Malaga testimoni hanno filmato uno squalo di 6 metri. Il predatore marino si è avvicinato al massimo possibile all'uomo.

Tuttavia lo squalo non ha cercato di attaccare il nuotatore. Ha solamente girato un po' attorno per poi immergersi in profondità.

Di recente proprio in Spagna un nuotatore paralimpico iberico mentre si allenava non lontano da una spiaggia della Costa Brava è stato circondato dagli squali: la scena è stata immortalata in un video da brividi.