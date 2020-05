La Regina permette a Boris Johnson di fare jogging nel parco di Buckingham Palace dopo coronavirus

Il Primo Ministro britannico, corridore regolare, ha fatto jogging nei giardini del palazzo reale dopo che le misure di sicurezza non gli avevano permesso l'uso di luoghi pubblici per riacquistare le sue forze.

Boris Johnson ha fatto jogging nei confini della residenza della Regina a Londra con la sua autorizzazione, riferisce The Telegraph.

Johnson "ha fatto attività fisica nel parco di Buckingham Palace", ha detto al giornale un funzionario governativo senza nome. "È ovviamente importante che il Primo Ministro sia in grado di fare attività fisica."

Johnson, 55 anni, è stato avvistato martedì arrivando a un'entrata laterale del palazzo in un veicolo blindato del governo. Le foto pubblicate dai tabloid britannici lo hanno mostrato con pantaloncini da corsa e una camicia casual.

Il Primo Ministro ha l'abitudine di allenarsi in luoghi pubblici, in particolare St James's Park, dove è stato aggredito da un passante arrabbiato all'inizio di questo mese. Tuttavia, è inteso che questa opzione è stata esclusa a causa di problemi di sicurezza, ed è stato visto anche correre con il suo cane Dilyn per il Lambeth Palace, la residenza dell'arcivescovo di Canterbury.

Boris Johnson ha cercato di rimettersi in forma dopo aver contratto il COVID-19 il mese scorso, malattia che lo ha costretto a trascorrere tre giorni in terapia intensiva. Secondo quanto riferito, il suo ricovero in ospedale sarebbe stato dovuto anche a causa del suo sovrappeso.

Un volume crescente di ricerche suggerisce che l'obesità è un fattore di rischio per malattie gravi e morte per il COVID-19, perché livelli più alti di grasso nelle aree del torace e dello stomaco esercitano una maggiore pressione sui polmoni e fanno sì che richiedano maggiore ossigeno.