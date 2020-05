Donna cilena di 111 anni guarisce dal COVID-19

Una donna di nome Juanita che vive in una casa di cura Hogar Italiano a Nunoa, nella provincia di Santiago si è ammalata di coronavirus nonostante le misure di sicurezza. Il 12 aprile è risultata positiva al COVID-19, secondo quanto riportato da 24Horas.

Secondo i resoconti dei media, anche prima dell'infezione, Juanita aveva problemi respiratori, ma è riuscita a superare l'infezione.

A luglio, festeggerà il suo 112° compleanno.

In precedenza è stato riferito che la più vecchia residente in Spagna, Maria Branias, 113 anni, è stata in grado di riprendersi dal COVID-19.

Questo mese anche a Rieti è stata registrata la guarigione di un'anziana di 104 anni, la quale in precedenza aveva contratto il coronavirus.