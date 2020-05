Attaccato da uno squalo mentre fa kayak in California: salvato da pescatore locale - Video

Un uomo ha respinto uno squalo di oltre 5 metri questa mattina dopo che il predatore marino aveva attaccato il suo kayak a Shelter Cove, in California.

Cheryl Antony, portavoce della comunità di Shelter Cove ha riferito al portale Outpost che Michael Thallheimer stava pescando al largo della costa verso le 7.30 del mattino quando si è verificato l'attacco.

"Era accampato nel campeggio a Shelter Cove ed aveva deciso di andare a pescare da solo", ha raccontato Antony.

"Aveva appena pescato diversi merluzzi e li aveva messi sulla sua barca. Il sangue del pesce aveva iniziato a defluire nell'acqua e immediatamente si è avventato lo squalo."

Secondo quanto riferito, Thallheimer è riuscito a respingere lo squalo punzonandolo, ma poco dopo l'attacco, ha notato che lo squalo aveva perforato il fondo del suo kayak.

Thallheimer aveva chiamato col suo cellulare il 911 per chiedere soccorso, mentre la sua canoa imbarcava acqua, ma per sua sfortuna ha fatto cadere il telefono in mare prima di confermare ai soccorritori la sua posizione.

Mentre Thallheimer si aggrappava al kayak che affondava col suo giubbotto di salvataggio, la richiesta di soccorso era stata diffusa a tutte le barche in zona.

"Dei pescatori hanno risposto, facendo salire a bordo della loro barca l'uomo e trascinato il suo kayak nel porto turistico. Era in ipotermia ma non aveva riportato ferite".