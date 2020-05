India: Nonna ‘velenosa’ strapazza un cobra - Video

Il cobra dagli occhiali, detto anche cobra indiano, quello che in India chiamano ‘Naja naja’, è un serpente intorno al metro e mezzo di lunghezza che possiede un veleno estremamente neuro e cardiotossico. Procura paralisi e crollo istantaneo della pressione sanguigna. Può essere letale.

Ma fare arrabbiare un Naja naja è niente a confronto dei rischi che si corrono a far arrabbiare questa nonnina indiana che sta diventando virale sul web.

Alla vista del pericoloso rettile in casa, questa anziana signora non ha fatto altro che prenderlo per la coda, trascinarlo per tutto il villaggio, e infine lanciarlo nel fiume con gesto e calma olimpica.

Grandma that’s not the way to treat a COBRA😳 pic.twitter.com/RkQg8gdBQk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020

​Non provate a fare la stessa cosa anche a voi a casa, se incontrate un cobra, potrebbe essere molto pericoloso. Ma state all’occhio anche se incontrate questa signora.