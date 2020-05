Squali martello in cerca di cibo sempre più vicini a riva - Video

In un nuovo filmato immortalato da un drone si vedono le immagini di uno squalo a caccia della sua preda.

La paura di un predatore più grande può avvicinare lo squalo orlato verso la costa, dove hanno più possibilità di imbattersi negli umani.

Per la prima volta i droni hanno immortalato le immagini di giganteschi squali martello che inseguono singoli e a volte gruppi di squali orlati nelle acque poco profonde vicino alle spiagge del sud-est della Florida.

"Gli squali martello si avvicinano per addentare gli squali orlati, che riescono a salvarsi nelle secche", ha detto Stephen Kajiura, un biologo marino della Florida Atlantic University, che ha condotto la ricerca con Melanie Doan, ricercatrice universitaria. I risultati sono stati recentemente pubblicati sul Journal of Fish Biology, citato da Inside Science.

I ricercatori sospettavano da tempo che i grandi squali martello, che possono misurare fino a 3,5 metri di lunghezza, ricercassero come cibo gli squali orlati, che in genere sono la metà della loro lunghezza. Ma solo l'anno scorso Kajiura e i suoi colleghi hanno filmato per la prima volta uno di queste scene di caccia da una barca.

Nel filmato ripreso dai droni si vede come la caccia si protragga fino a ridosso della battigia.