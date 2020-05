Nuotatore paralimpico spagnolo in mare circondato dagli squali - Video

Un nuotatore paralimpico spagnolo mentre si allenava non lontano da una spiaggia della Costa Brava era circondato da squali: è stato immortalato in un video da brividi questa settimana.

Il 19enne Ariel Schrenck Martinez si stava allenando in mare nella spiaggia di Sant Feliu de Guixols sulla Costa Brava, secondo quanto riferito dal The Sun.

Quando era a circa a 100 metri dalla riva, sua madre ha visto una coppia di squali nuotare ancor più vicino la battigia.

In un video dell'incidente pubblicato su Instagram dello stesso nuotatore Martinez, le pinne degli squali sono chiaramente visibili mentre ritornava a riva.

Visualizza questo post su Instagram Antes de saber q habia tiburones en el agua vs despues de verlos Un post condiviso da Ariel Schrenck Martinez (@ariel_schrenck) in data: 17 Mag 2020 alle ore 1:05 PDT

"Mia madre ha iniziato a gridare come una donna pazza che c'erano degli squali nell'acqua", ha detto Martinez ad Antena 3 Deportes. "In quel momento il mio corpo ha iniziato a farsi prendere dal panico terribilmente ed ho iniziato a nuotare come un pazzo."

Martinez ha detto che non è in ottima forma, ma ci ha messo il "cuore e l'anima" per nuotare il più veloce possibile fino a riva per salvarsi.

Sua madre ha raccontato al canale di aver urlato "in modo che potesse uscire dall'acqua".